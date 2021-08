 Nuovo asfalto per le strade della Bolognina: modifiche alla circolazione

Dal 9 al 19 agosto chiuso anche il passaggio a livello di via Zanardi per lavori di manutenzione straordinaria

Nuovo asfalto per le strade della Bolognina: da lunedì 9 infatti, fino circa al 27 di agosto, sono in programma lavori stradali per rinnovare l’asfaltatura in Piazza dell’Unità, via Donato Creti, via Franceschini e via Mazza. I lavori rendono necessaria una modifica alla circolazione del traffico privato e pubblico, coinvolgendo anche via di Corticella, via Matteotti, via Jacopo della Quercia e via Ferrarese.

L’impatto dei lavori sulla circolazione comporterà dei restringimenti di carreggiata e alcune deviazioni.

Gli interventi principali riguarderanno Piazza dell’Unità agli incroci con via di Corticella e via Matteotti, dove comunque il transito veicolare non sarà mai interrotto.

Via Donato Creti non potrà essere percorsa in direzione centro città, mentre la via Franceschini sarà chiusa a tratti.

Sono previste deviazioni alle linee dei bus, concordate con Tper.

Parallelamente, sempre da lunedì 9 e fino a giovedì 19 agosto, sarà chiusa via Francesco Zanardi, tra via Vasco da Gama e via Umberto Terracini, per lavori di manutenzione straordinaria al passaggio a livello della linea Bologna-Padova ad opera di Rete Ferroviaria Italiana.

L’intervento interesserà la massicciata ferroviaria e i relativi impianti e sarà necessario impedire il transito, oltre ai veicoli a motore, anche alle biciclette e pedoni.

Il collegamento tra le zone Pescarola, Bertalia e Noce e il centro città sarà sempre garantito con i percorsi alternativi verso via Terracini, via Manzi, via del Lazzaretto, oppure verso la Nuova Roveretolo, che conduce anche all’entrata numero 5 Lame della tangenziale, e via Marco Polo.

In caso di maltempo la durata dei lavori potrebbe subire delle variazioni.