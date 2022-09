Rilascio passaporti, domenica apertura straordinaria sportelli

Altro Open Day straordinario per il rilascio dei passaporti fissato per la prossima domenica 25 settembre, giornata peraltro di urne aperte per le elezioni politiche.

Dalle ore 8.30 alle ore 13.30, l’Ufficio Passaporti della Questura di Bologna, in Piazza Galileo Galilei, effettuerà un’apertura straordinaria dei sportelli dedicati al solo rilascio dei titoli di viaggio.

L’iniziativa - fanno sapere dalla Questura - è rivolta ai cittadini che hanno presentato richiesta di rilascio del titolo di viaggio con domanda presentata esclusivamente presso l’Ufficio Passaporti sito in Questura.

Sarà possibile ritirare il titolo di viaggio mediante presentazione di documento d’identità e, se delegato da terzi, presentando l’atto di delega e la copia del documento d’identità del delegante. Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare l’Ufficio competente (ai seguenti recapiti - 051/6401663 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00); ammin.quest.bo@pecps.poliziadistato.it)

Super lavoro per l'Ufficio passaporti e Open day per smaltire le pratiche

Già all'inizio della scorsa estate e di questo mese di settembre, complice la voglia di tornare a viaggiare dopo gli anni della pandemia e il conseguente super lavoro per l'ufficio passaporti, erano stati previsti momenti di aperture eccezionali.

Per l'occasione dall'ufficio di Piazza Galilei avevano fatto sapere di essere pronti a ritmi serrati, con consegne di 6 passaporti ogni tre minuti. Poi una raccomandazione rivolta a chi viaggerà nel periodo natalizio: "Il consiglio - avevano rimarcato dalla Questura - è di non richiedere il passaporto a novembre o dicembre, ma prenotarlo prima, meno file e meno afflusso di pubblico" .