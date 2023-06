Gran Premio della Repubblica ed eventi all’ippodromo di Bologna

Come da tradizione il 2 giugno all’ippodromo di Bologna andrà in scena il Gran Premio della Repubblica, storica sfida sulla distanza del miglio dal prestigioso Albo d’Oro che nella giornata di Festa Nazionale proietterà l’impianto bolognese ai vertici del trotto nazionale. Il pomeriggio festivo coniugherà lo spettacolo delle corse al trotto con le numerose iniziative di intrattenimento rivolte al pubblico che potrà trascorrere un pomeriggio di sport, musica e attività dedicate ai più piccoli. Protagonista della giornata sarà anche la solidarietà, infatti in occasione del great event dell’Arcoveggio, è stata istituita una raccolta fondi destinata agli allevamenti di cavalli trottatori della nostra regione colpiti dall’ alluvione.

L’edizione 2023 del Gran Premio della Repubblica, programmata come settima corsa alle 19.05, si presenta come una sfida avvincente ed equilibrata che dopo il ritiro di un possibile protagonista come Showmar riserverà i favori del pronostico al campione uscente Achille Blv, interpretato da Antonio Di Nardo, mentre tra gli altri spiccano la “professionalità” di Belzebù Jet, la classe di Carlomagno D’Esi, la forma di Bonneville Gifont e l’esperienza di Bonjovi Mmg, tutti soggetti che potranno dire la loro in ottica di vittoria. Venerdì 2 giugno lo spettacolo sarà anche a bordo pista con la musica live dei Radio 80 – Cover Band, che negli intervalli tra le corse allieteranno il pubblico con i migliori successi di quegli anni.

Per i bambini sono in programma i laboratori artistici - creativi ispirati ai cavalli proposti da Didattica delle Arti, i giri in sella ai pony coordinati dallo staff del Bologna Equestrian Center (attività prevista dalle 17 alle 19 con posti limitati e previa prenotazione in ippodromo) e sarà possibile visitare le scuderie a bordo dell’HippoTram. Sempre per i più piccoli, durante la giornata, si svolgerà anche il coinvolgente Spettacolo di Magia e Bolle di Sapone che “colorerà” il parterre dell’Arcoveggio. Sarà inoltre possibile gustare le sfiziose proposte dello stand gastronomico “La Taglieria”, presente a bordo pista, con tipici prodotti abruzzesi. Le animazioni, l’ingresso all’ippodromo e il parcheggio sono gratuiti.