Chi è Federico Dalpozzo, tra i giovani talenti under 30 di Forbes | VIDEO

Federico Dalpozzo, bolognese, è tra i 100 giovani under 30 che secondo Forbes stanno cambiando il mondo attraverso grandi idee innovative. Cinque anni di studio al Liceo Scientifico Copernico, poi gli anni universitari all'Alma Mater dove studia Management and Marketing. Da qui la spinta a lanciarsi nel mondo dell'impresa, il lancio di una startup, l'erasmus e il confronto con l'estero.

Ora Dublino, dove vive e lavora per Google, ma con la testa e il cuore rivolti verso casa: "Per quanto riguarda il futuro – dice Federico – vorrei fare qualche altra esperienza all'estero per poi tornare qui perché sono convinto che un bagaglio di esperienze fuori mi possa permettere di portare davvero un valore aggiunto alla mia terra. Mi piacerebbe davvero tornare per poter contribuire, un giorno, a renderla migliore".