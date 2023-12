Lavoratrici de La Perla in presidio: "Siamo nel limbo" | VIDEO

Presidio questa mattina davanti al tribunale di Bologna da parte dei lavoratori e delle lavoratrici de La Perla, mentre in aula andava in scena la prima udienza. Come hanno spiegato gli avvocati dei sindacati Cgil e Uiltec Uil, che hanno avanzato la loro richiesta di amministrazione straordinaria, il tutto è stato rimandato al 19 gennaio 2024 (stessa giornata della la Management che è l'azienda londinese controllante). Fra le altre la voce di Lorena Linari, dipendente dell'azienda da oltre 30 anni: "Siamo in attesa da troppo tempo e anche senza stipendi. Non siamo più ragazzine e ci fa soffrire che non ci sia un ricambio generazionale per tenere viva un'eccellenza italiana riconosciuta nel mondo. Speriamo che tutto quello che accade dentro ai palazzi di giustizia possa ridarci il nostro lavoro. Noi vogliamo solo quello". Nel video anche le parole dell'avvocato Salvatore Gianluca Sotera, SCM Avvocati/legale Uiltec Uil Emilia-Romagna: "Il problema è una norma di interpretazione delle norme di diritto internazionale e comunitario".