Basement Boppers, il mini-live dal mini-garage del Pratello | VIDEO

Il trio bolognese nasce alla fine del 2020 "per rispondere al bisogno naturale di groove e rumore di tre musicisti, attivi frequentatori della scena Rock'n'Roll italiana ed europea" E soprattutto del Pratello"

C'è un minuscolo garage nei pressi di via del Pratello dal quale arrivano speciali vibrazioni. Lì dentro ci suonano i Basement Boopers, la cui vocazione è suonare un rockabilly sanguigno, influenzato dal sortilegio del black rock'n'roll e del blues, con una spruzzata di soul, qualche deviazione country e qualche rimbalzo uptempo in stile giamaicano. Impossibile immaginare, ascoltare è la cosa migliore e questo è il live speciale per BolognaToday.