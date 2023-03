Furti in appartamento, il prefetto: "Controlli mirati, ma area molto vasta" | VIDEO

Il Prefetto Attilio Visconti, che questa mattina ha incontrato i giornalisti per fare illustrare i risultati dei servizi di controllo straordinario in alcune zone "calde" della città, ha fatto anche il punto sui furti in abitazione che hanno interessato soprattutto, ma non solo, la zona della collina bolognese.

"Abbiamo ricevuto una delegazione, insieme al Comune e al sindaco, dei comitati e dei cittadini della zona dei Colli. Il tema è settimanalmente all'ordine del giorno del Comitato per la sicurezza - assicura Visconti - il problema è logistico, chiaramente è molto difficile installare un sistema di videosorveglianza mancando la rete per poter collegare le sale operative", spiega il prefetto.

L'ultimo in ordine di tempo, anche se non sui colli, ma in una villetta di via Cadriano. I topi d'appartamento avrebbero segato le inferriate poi aperto la cassaforte con un flessibile, portando via preiziosi e denato per circa 200mila euro. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Sono stati intensificati i servizi di controllo anche l'area è molto grande: "Ci vuole tempo per arrivare per le forze di e per i servizi di pronto soccorso".