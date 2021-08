Sit-in Lega al Pilastro: "Amministrazione locale ha avallato questa degenerazione"|VIDEO

"Bologna merita di più" si legge sullo striscione esposto dagli esponenti della Lega che questa mattina hanno organizzato un sit-in di protesta contro gli ultimi fatti di cronaca accaduti nel rione Pilastro, la presunta violenza su minore, con tentativo di linciaggio, e una rissa.

“Il ripetersi di continuo di questi reati che destano allarme sociale è la testimonianza tangibile che quella zona necessita di un’attenzione prioritaria da parte di tutte le istituzioni e non solo delle forze dell’ordine. Un piano specifico per tutelare la sicurezza dei cittadini e la visibilità del quartiere non è più rimandabile” aveva scritto in una nota il consigliere Regionale leghista, Michele Facci.

"Non è possibile che ogni settimana i siano episodiu violeti, Bologna e il Pilastro meritano di più - ha detto Facci questa mattina - confidiamo in un cambio di passo alle prossime elezioni".

"Non si possono risolvere queste situazionmi con convegnmi e dichiarazioni di buone intenzioni, serve concretezza - ha detto il deputato del Carroccio Giuanni Tonelli - anche personaggi dell'amministrazione locale hanno avallato questa degerazione per 30 anni, come in Piazza Verdi e altri luoghi della città". (dire)

Foto FB Michele Facci

Video Dire