Marco Bellocchio e il restauro del Cinema Modernissimo: "Una inversione di tendenza" - VIDEO

"Il restauro del Cinema Modernissimo è una grande soddisfazione per Bologna e per tutto il cinema, grazie quindi a chi ci ha lavorato. È un cinema in più ed è un cinema in centro, in una città che ha tanti studenti e tanti giovani, con una programmazione straordinaria, di film nuovi e antichi, anche in lingua originale. È il cinema, ed è un'inversione di tendenza".

(Montaggio: Michele Maestroni)