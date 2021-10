Shopping benefico: "Il nuovo mercatino dell'Antoniano si fa nello studio dello Zecchino d'Oro" - VIDEO

Una location speciale per l'edizione autunnale del mercatino vintage di Antoniano. Aperto fino a domenica 17 ottobre

Da giovedì 14 a domenica 17 ottobre dalle 10 alle 18.30 torna il mercatino "Vintage e non" nella nuova location dello Studio Televisivo di Antoniano (con ingresso in Via Guinizelli 3) organizzato dalle socie di Antoniano insieme. Si tratta di un mercatino di abiti usati organizzato da oltre 60 volontarie con grande passione dove si trovare di tutto. Lo racconta così Elisabetta Nasi.

Lo studio dello Zecchino d'Oro diventa un mercatino: "Griffe e oggettistica di pregio, tutto a favore dei bambini"