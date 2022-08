Elezioni, Merola: "Cercherò di fare la mia parte con impegno e serietà" | VIDEO

Un video messaggio per lanciare la sua candidatura. È quello di Virginio Merola, ex sindaco di Bologna e candidato per il Pd alla Camera dei Deputati. La cornice è quella di San Luca, simbolo dei bolognesi.

"Il 25 settembre sarò candidato alla Camera dei Deputati per il Partito Democratico, nel collegio 6 di Bologna. Dopo i 10 anni da sindaco, è una grande emozione ripartire da qui: da questi bellissimi portici, dalla mia città".

"Cercherò di fare la mia parte con impegno e serietà, per contribuire, nel mio piccolo, a rendere la nostra Italia un Paese più giusto, aperto, convintamente europeo. Ringrazio la comunità del Partito Democratico per la fiducia e le tante e i tanti che in queste settimane mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro affetto".

"In bocca al lupo a tutte le candidate e tutti i candidati dello schieramento progressista: mettiamoci al lavoro con fiducia e determinazione, la vera sfida inizia adesso".