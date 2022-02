Napoleone, il gatto "vecchietto" trova casa a Bologna- VIDEO

Napoleone è l'ultimo arrivato a casa di Federica, una "gattara" con il cuore grandissimo che si prende cura di mici anziani che per una ragione o per l'altra si ritrovano soli e spesso con tante patologie da seguire e da curare. In questo video, girato poco prima di raggiungere finalmente la sua "mamma" umana lo si vede miagolante e coccolone.