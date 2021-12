"Ciclovia del Sole, Ride the Sun", ecco il nuovo video alla scoperta dei 50km ciclabili | VIDEO

Si chiama "Ciclovia del Sole - Ride the Sun" il video promozionale dedicato alla scoperta della Ciclovia del Sole - Da Mirandola a Bologna. 50km di pura bellezza sul ‘rilevato’ dell’ex ferrovia Bologna-Verona, tra piccole vecchie stazioni abbandonate, possenti ponti che accompagnano tra la storia e i sapori della rigogliosa pianura.

Il video è stato realizzato da Emiliano Bechi Gabrielli, videomaker impegnato in progetti internazionali nel mondo del turismo, durante il viaggio di tre giorni lungo la Ciclovia del Sole pensato per promuovere il turismo lento e le eccellenze che il territorio ha da offrire.

Il progetto ha coinvolto anche due blogger e un bike expert che hanno percorso a bordo di una bici i 50 km da Mirandola a Bologna dell’Eurovelo 7, la grande arteria cicloturistica paneuropea che, partendo da Capo Nord, percorre il continente per oltre 7000 km.

Il video viene lanciato in concomitanza con i workshop di formazione rivolti agli operatori turistici, agli imprenditori, ai decision makers, dedicati alla Ciclovia del Sole e alle opportunità di crescita socio-economica che può generare. Gli appuntamenti si tengono oggi e domani in quattro diversi slot temporali e sedi sul territorio tra Modena a Bologna: il 13 dicembre mattina si è partiti da Mirandola, a seguire Crevalcore nel pomeriggio. Il 14 dicembre sarà la volta di San Giovanni in Persiceto per arrivare a Bologna, presso il punto informativo eXtraBO.