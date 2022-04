Gresini, il figlio: “Al fianco del Maggiore per realizzare il sogno di papà” | VIDEO

Sono già tre i manichini donato dal Team Gresini al Centro di formazione Gambale dell’ospedale Maggiore di Bologna. Eppure, Nadia e Lorenzo Gresini hanno lanciato una nuova raccolta fondi per permettere di continuare la formazione rivolta a medici, infermieri e specialisti del Trauma Center del Maggiore. Un’occasione, per la moglie e il figlio di Fausto Gresini, per rivedere il personale sanitario con cui hanno attraversato il dolore della lotta contro il Covid-19 dell’ex pilota, rivivendo quegli attimi di vita sospesa che hanno reso gli operatori sanitari dell’Area Critica – diretta dal dottor Nicola Cilloni – parte integrante della loro famiglia. Inoltre, Nadia e Lorenzo Gresini hanno avuto l’occasione di toccare con mano i tre manichini – HAL per High Fidelity, HAL Airway torso skill e SiMMan ALS – che la scorsa estate hanno consegnato all’equipe del Dipartimento di Emergenza.

La formazione del Centro Gambale e l’obiettivo del Team Gresini

La conferenza stampa si è svolta al Best Western Plus Tower Hotel di Viale Lenin, contestualmente ai corsi di formazione Prehospital Trauma Simulation Masterclass e del corso REBOA, i quali hanno visto circa trecentocinquanta iscritti da tutta Italia.

Il Centro di formazione Gambale dell’ospedale Maggiore, anche grazie agli strumenti donati dal Team Gresini, solo nel 2021 ha permesso la formazione di 766 professionisti per un totale di 6767 ore di formazione. Ora, Nadia e Lorenzo Gresini rilanciano con la nuova raccolta fondi: l’obiettivo è quello di riuscire ad acquistare una regia video di simulazione, un torso per gestione via aerea e trauma toracico e, infine, la versione trauma del simulatore di paziente “Leonardo”, per un costo totale che supera i centodiecimila euro.