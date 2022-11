Ecco perché c'è bisogno dello "psicologo espresso"- VIDEO

Lo "Psicologo Espresso" aiuta chi non se lo potrebbe permettere da un punto di vista economico a usufruire di una seduta dallo specialista. In pratica funziona come il caffè sospeso e chiunque può sostenere il progetto che si sta per rinnovare dopo le centinaia di colloqui dei pazienti con gli psicologi che si sono messi a disposizione del progetto.