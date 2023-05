L'INTERVISTA | Pupi Avati porta il nuovo film in città (con sorpresa)

Bologna c'è tutta (anche con le gelaterie che non ci sono più, come quella all'angolo fra le vie Saragozza e Audinot), dentro l'ultimo film di Pupi Avati e del fratello Antonio Avati, che esce proprio oggi nelle sale italiane e cittadine: si intitola “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” e lo spiega bene il regista da cosa deriva questa scelta autobiografica. Ieri sera l'hanno presentato nella loro città natale, da una bellissima suite del Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, nella quale a un certo punto ha fatto ingresso anche la figlia del regista Maria Antonia, per fare una sorpresa al padre e allo zio. Sorpresa riuscita, nonostante la fila di giornalisti in attesa di poter fare ai due fratelli simbolo del cinema italiano tutte le domande che stanno negli appunti: da dove nasce l'idea di questo film? Perché quel titolo? Perché proprio Edwige Fenech come protagonista? E' vero che Bologna è al centro del racconto? E che fine fanno i sogni dei ragazzi di 35 anni fa? Con calma gli Avati rispondono a tutto senza (incredibilmente) ripetersi mai: "Questo è il film probabilmente il più autentico e sincero, d'altra parte se uno non diventa sincero all'imbrunire della sua giornata, quando lo diventa?".

Il video dell'arrivo a sorpresa della figlia di Pupi Avati

"

La quattordicesima domenica del tempo ordinario: quale il senso di quest titolo?

"Il titolo del film rievoca un momento della liturgia della Chiesa, tempo ordinario, in cui si dicono delle messe e sta fra la Quaresima e l'Avvento. Siccome io mi sono sposato la quattordicesima domenica del tempo ordinario, ho voluto dedicare a momento di enorme gioia della mia vita (perché stavo riuscendo a sposare la donna di cui ero innamorato da quattro anni) il nome della pellicola. E nel film è anche il titolo di una canzone composta da un gruppo di ragazzi che si ritrovano (a fare musica ma anche a sognare) alla gelateria all'angolo fra via Saragozza e via Audinot a Bologna. Posto che adesso non c'è più".

Bologna sta al centro del raccolto. I portici, i caffè storici, gli scorci più caratteristici della città: ma che Bologna era e cosa è rimasto di quella città di 35 anni fa?

"La Bologna dove si è stati ragazzi è la Bologna che ci ha formato: eccola qui. Ma per raccontarla per bene mi sono dovuto allontanare da questa città e così un po' ho giocato a ricostruire (anche con molta fantasia come è stato con il 'Bar Margherita') e un po' si arriva a raccontare quello che si sognava che fosse...".

E a proposito di sogni: dove sono i sogni? Come sono i ragazzi di allora e come sono i ragazzi di oggi?

"I ragazzi di oggi hanno in qualche modo una sorta di pudore nei confronti dei loro sogni e sono diventati esageratamente realistici, fanno somma e sottrazione e hanno tutti un piano b. Ma non è così che si affronta la vita: i sogni che si realizzano sono quello per cui tutti ti dicono: ma sei matto? La bellezza degli esseri umani è quando sono matti".

Un cast speciale dove ritroviamo la grande Edwige Fenech, ma anche Gabriele Lavia, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo, e Nick Russo. Come si scelgono gli attori?

"I miei cast sono sempre provocatori e dovrebbero essere in qualche modo apprezzati perché danno opportunità ad attori che erano stati dimenticati o rimossi, oppure non considerati in quel tipo di interpretazione. Bisogna dilatare lo spazio della ricerca...penso a Carlo delle Piane ('Una gita scolastica', 1983) che da piccolo comico con un naso che faceva ridere ha poi vinto dei premi, eppure questo esempio non è stato seguito da nessuno".