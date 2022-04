Bologna riparte: il punto di vista di esercenti e turisti: "Qui per cibo e monumenti" | VIDEO

“Ripartenza” è uno dei termini che più utilizzati negli ultimi due anni, ma finalmente sembra davvero giunto il momento di ripartire. Lo confermano i tanti turisti in giro per la nostra città in questi primi veri giorni di primavera, ma a dirlo sono soprattutto gli esercenti del mondo della ristorazione e del turismo. “Già da febbraio abbiamo avuti segnali positivi – conferma Loreno Rossi, direttore di Confesercenti Bologna – e siamo sicuri che per la prossima estate ci sarà un boom del turismo a Bologna”. Dello stesso avviso Giacomo del “Caftein dal Teater” e i fratelli Ezio e Riccardo del ristorante “Da Nello”: “La ripresa è evidente. Dopo due anni di sacrifici ne avevamo davvero bisogno”.