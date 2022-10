Rissa in zona stazione: scene di guerriglia urbana nella notte | VIDEO

Una rissa tra una ventina di persone "armate" di aste e bastoni che ha provocato danni anche a diversi veicoli parcheggiati in via Boldrini. E' andata in scena la notte tra sabato e domenica scorsa e sarebbe partita da piazza XX settembre, ma quando la polizia, avvisata dai testimoni, è arrivata dul posto, i "contendenti" si erano dispersi.

Ieri Bologna Today ha incontrato cittadini ed esercenti della zona che chiedono però di frequentare i locali e quindi non lasciare spazio a chi "non ha niente da perdere":

Un'altra rissa tra diverse persone è avvenuta la sera di domenica in via Emilia Ponente. A scatenarla sarebbe stata una banale battuta.

I commenti sui social

Scene da guerriglia urbana, come documenta il video che circola sui social e, come spesso accade, i commenti si sprecano, soprattutto contro l'amministrazione, definita "Giunta musulmana", e contro chi avrebbe votato PD, ovvero chi avrebbe permesso il dilagare di tali episodi e l'arrivo in città di tanti immigrati. "Sarà sempre peggio,con le luci spente potrà solo peggiorare" si legge nei commenti "Siamo la quarta città più pericolosa d italia le altre sono Milano Torino e mi pare Rimini... tutte città gestite dalla sinistra", "Bologna ha bisogno di sceriffi notturni non esiste questo modo di essere senza rispetto per chi vive nella legalità", "Ormai Bologna è diventata pericolosa. Non è più adatta al giretto serale dopo cena".