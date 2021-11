Ronn Moss canta "Un'avventura" di Lucio Battisti - VIDEO

Il musicista che per 25 anni è stato protagonista della soap Beautiful nel ruolo di Ridge Forrester sorprende il pubblico bolognese cantando in italiano

Conosciuto dal grande pubblico per essere stato il Ridge Forrester per ben 25 anni, l'attore ha sorpreso il pubblico bolognese con le sue doti canore e per la simpatia: ha parlato e cantato anche in italiano. Oltre a Sergio Endrigo, ha scelto Lucio Battisti e ha interpretato "Un'avventura".