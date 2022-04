Tifosi poco morbidi col Bologna. Ma per Sinisa tifo compatto: "Ce la farai" | VIDEO

Non solo calcio, ieri, al Dall’Ara: il Bologna ha giocato e vinto per 2 a 0 una bellissima partita contro la Sampdoria, dimostrando a tutto l’ambiente rossoblù che l’assenza di mister Sinisa Mihajlovic può essere anche un catalizzatore di energia positiva. Impossibile, però, non pensare al tecnico: quella contro la Samp era la prima gara casalinga da quando Miha ha annunciato di doversi sottoporre a nuove cure e il calore del pubblico non è certo mancato.

Diversi tifosi infatti, dopo una breve riflessione sul momento della squadra rossoblù, hanno voluto lanciare un messaggio di forza a mister Mihajlovic, augurandosi di ritrovarlo in panchina il più presto possibile.