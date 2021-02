Auto-tampone rapido in farmacia: ecco come si fa VIDEO

Edda Mazzuccato, Chiara Gioia e Alessia Scaramelli sono le dottoresse della Farmacia Alberani che si sono rese disponibili per mostrare come si esegue l'auto-tampone Covid-19 che da qualche giorno è possibile per chiunque prenotare in farmacia senza ricetta medica, ma a pagamento. Al costo di 15 euro. Diverse segnalazioni hanno fatto emergere come a molti non fosse chiaro che il test ognuno lo esegue su se stesso (non lo fa e non potrebbe farlo il farmacista) sempplicemente seguendo le istruzioni che vengono date passo passo, senza margine di errore.

Tutte le istruzioni per eseguirlo correttamente

"Bisogna inserire il tampone a circa un centrimetro e mezzo. Si tiene la testa un po' inclinata e appoggiandosi sulla parte bassa del setto si fa strisciare all'interno il tampone per poi ruotarlo per cinque volte. Il procedimento si ripete anche nell'altra narice con il medesimo bastoncino". Le istruzioni sono chiare e semplici. Si potrebbe avere la necessità di starnutire e se accade basta farlo all'interno della mascherina, che per l'esecuzione del test ci si abbassa solo mettendo all'esterno il naso. In seguito, dopo il contatto con un reagente, si attende l'esito dell'esame.