Unione Popolare con De Magistris si presenta alla città: "Noi unica vera sinistra" | VIDEO

L'ex magistrato e sindaco di Napoli in Bolognina per la presentazione della lista

No al riarmo, salari dignitosi, contro l'autonomia differenziata regionale. Unione Popolare è l'unica forza di "vera sinistra". Parola di Luigi De Magistris, leader di Unione Popolare, nel pomeriggio in piazza dell'Unità per presentare i candidati della lista in Emilia-Romagna. Al suo fianco, tra gli altri: Marta Collot, Maurizio Collina, Paolo Ferrero e Pier Giorgio Ardeni.

"Siamo persone autonome e competenti – rivendica De Magistris – non abbiamo guinzagli o prezzo, non andiamo a braccetto coi poteri forti, con la borghesia mafiosa e le multinazionali coi paradisi fiscali. Siamo l'unico schieramento alternativo al consociativismo. Gli altri sono più o meno saltimbanchi di uno stesso confine politico. Noi siamo veramente pacifisti, ambientalisti e di sinistra".

Non mancano le stoccate al Pd. "Qua è curioso perché voti Civati ed eleggi Casini – attacca De Magistris – che quello che una volta era il partito di sinistra si sia ridotto a candidare Casini la dice tutta e la dice lunga". Poi aggiunge: "Rimango sempre un po' sorpreso quando si definisce il Pd un partito di sinistra. È il principale azionista del Governo Draghi, in prima linea per l'invio delle armi, in questi anni ha fatto il Jobs act, la modifica dell'articolo 18, la Buona Scuola e la privatizzazione dei beni comuni".

"È inutile parlare di voto utile contro le destre. È giusto il voto utile e siamo noi il voto utilissimo, perché siamo gli unici che possiamo contrastare le destre e anche questa pseudo-opposizione alle destre. Il Governo Draghi ha fatto capire che sono tutte facce della stessa medaglia. Il nostro obiettivo è andare in Parlamento, sarebbe un successo straordinario".

Elezioni politiche 2022: candidati e liste

Elezioni politiche 2022: guida al voto

Elezioni politiche 2022: le interviste