Negozi e supermercati aperti a Ferragosto: ecco la lista

Non tutte le serrande saranno abbassate per il giorno di Ferragosto: tanti i supermercati aperti, giusto per non fare le corse agli acquisti in previsione di pic-nic e barbecue. Se ancora siete incerti sul da farsi per questa giornata di festa super-estiva, qualche idea ve la diamo noi, con il meglio degli eventi del 15 agosto.

Ecco una lista di supermercati che saranno aperti e i rispettivi orari, mentre QUI troverete l'elenco delle Farmacie aperte a Ferragosto.

Tiger

Ferragosto i due coloratissimi negozi Tiger (quello di via Marconi e quello di voa Zamboni) saranno aperti dalle 10 alle 20.00, come tutti i giorni! Per chi si ritrovasse a corto di accessori per pic-nic o pistole ad acqua...ecco adesso sa dove andare!

Carrefour 24 ore: doppia apertura in città

I supermercati Carrefour 24 ore 7 giorni su 7 resteranno aperti anche a Ferragosto: sono in Porta Castiglione e in via Don Sturzo. Aperto anche l'Ipermercato Carrefour Casalecchio di Reno.