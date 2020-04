Bec srl solidale: Donazione di antibatterici e igienizzanti insieme a creme idratanti all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna e alla Protezione Civile di Imola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

BeC srl ringrazia gli operatori sanitari, i volontari e coloro che in tutta Italia stanno compiendo un enorme sforzo per aiutare le persone in difficoltà durante questo terribile momento storico. Questa pandemia ci ricorda che conviviamo tutti in un'unica comunità che si è rivelata fragile, ma la forza di questo paese è ancora una volta dimostrata dalla solidarietà nei momenti di difficoltà e di questo ne siamo profondamente orgogliosi. Abbiamo deciso di fare anche noi la nostra piccola parte, donando all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna e alla Protezione Civile di Imola, antibatterici e igienizzanti insieme a creme idratanti per lenire lesioni al viso generate da presidi di protezione individuale. BeC resta con voi. Insieme ce la faremo, andrà tutto bene.