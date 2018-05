Bici e cargo-bike a pedalata assistita: contributi dal Comune

La giunta Merola ha dato il via libera all’erogazione dei contributi per l’acquisto di biciclette e cargo bike a pedalata assistita. Sono a disposizione 300 mila euro nell’ambito dei progetti finanziati dal Ministero dell’Ambiente e si tratta della quinta iniziativa che il Comune di Bologna ha messo in campo a partire dal 2011 e che, finora, ha incentivato l’acquisto di 2971 biciclette elettriche.

Per questa tornata di finanziamenti c'è una novità contenuta nella delibera proposta dall’assessore alla mobilità Irene Priolo: chi si occupa delle consegne delle merci in città e alle piattaforme che sottoscriveranno la “Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano” potrà chiedere l’erogazione di contributi per più di una bicicletta. I singoli “riders” potranno in ogni caso chiedere contributi per 1 sola cargo bike a pedalata assistita. Tutti gli altri richiedenti potranno concorrere con una sola domanda a persona.

L’entità del contributo, a copertura parziale della spesa, sarà di 300 euro per le biciclette e di 600 euro per le cargo bike.

Le domande potranno essere presentate utilizzando il modulo scaricabile anche dal sito internet del settore, www.comune.bologna.it/trasporti da cittadini e cittadine residenti a Bologna e da aziende che operano in città. Anche chi non è residente a Bologna potrà fare richiesta di contributo a patto che lavori per un’azienda che opera a Bologna e abbia in vigore un accordo di Mobility Management.

“Continuiamo con una misura che riteniamo convincente ma che attuiamo in modo circolare rispetto al supporto che vogliamo dare ai “riders” e alle piattaforme digitali che sottoscriveranno la “Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano” su cui sta lavorando il collega Marco Lombardo – ha commentato l’assessore Irene Priolo – mi piace anche aggiungere che, entro giugno, usciranno i bandi per facilitare gli spostamenti casa – lavoro attraverso gli accordi con i Mobility Management”.

La data a partire dalla quale sarà possibile richiedere l'incentivo verrà pubblicata sul sito Iperbole del Comune di Bologna nelle prossime settimane insieme al modulo scaricabile online e al disciplinare approvato dalla Giunta. La data a partire dalla quale sono accettabili le fatture è invece quella dell'8 maggio 2018, cioè il giorno dal quale la delibera della Giunta è esecutiva: nella fattura deve obbligatoriamente essere inserita la dicitura "Finanziamento: Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro".