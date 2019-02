Citynews pubblica LivornoToday e porta a 48 le edizioni di prossimità del Gruppo

Dopo il consolidamento del 1° posto nella classifica comScore dell’informazione italiana, con oltre 21 milioni di visitatori unici mensili (dato di dicembre 2018 del ranking Total Audience), Citynews conquista anche Livorno e provincia con il suo format vincente che pone al centro il lettore e l’informazione locale. Un modo di fare giornalismo che parte dal basso e che, grazie alla possibilità di inviare segnalazioni in tempo reale e contributi multimediali attraverso sito e App, rende il lettore Citynews un fruitore di notizie non più passivo, ma parte attiva, partecipativa e integrante dell’informazione locale.

Dopo l’ultima acquisizione toscana dello scorso ottobre, che ha visto ArezzoNotizie entrare far parte del Gruppo Editoriale, con LivornoToday, Citynews continua il ciclo di lanci di nuove edizioni di prossimità, rafforzando in parallelo tutte le altre 47 redazioni e investendo soprattutto in innovazione tecnologica e fruibilità dei portali, variabili indispensabili della strategia del suo successo.

“Il progetto Citynews e la sua evoluzione ci rendono, giorno dopo giorno, orgogliosi e sempre più soddisfatti. Questa nuova edizione, la quarta nel territorio toscano, arricchisce la presenza del nostro Gruppo nella regione – afferma Luca Lani, CEO di Citynews spa –. Il lavoro svolto in questi anni, in termini di innovazione tecnologica, ma anche di nuove acquisizioni e lanci di nuove edizioni, ha portato Citynews ad essere il primo player di riferimento del settore. Grazie a LivornoToday riusciremo, inoltre, a soddisfare le esigenze di molti dei nostri partner commerciali presenti nel territorio che hanno sempre avuto la necessità di comunicare anche nella provincia di Livorno”.

La nuova testata livornese, online dalla scorsa settimana, è infatti la quarta in Toscana per il Gruppo Citynews, che con FirenzeToday, PisaToday e ArezzoNotizie, raggiunge, da qualche anno ormai, le cifre record di 4,5 mln di visite e un totale di quasi 8,5 mln di pagine viste al mese. Sotto la direzione del direttore responsabile, Anna Matino, coordinerà la start – up del quotidiano LivornoToday, Nicola Vanni, giornalista livornese con un’esperienza ventennale nell’informazione locale e nazionale.