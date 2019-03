A caccia di novità al Cosmoprof, fra maschere di banana e le ciglia di carta di Rihanna

E' una delle fiere più importanti di Bologna, quella dedicata alla bellezza a 360 gradi, ma non esclusivamente al femminile, anzi. Ha aperto i battenti oggi Cosmoprof e la fila alla biglietteria la dice lunga, come anche il traffico cittadino: operatori del settore da tutto il mondo e visitatori impazienti di conoscere tutte le utlime novità in fatto di cura della pelle, dei capelli, di cosmesi ma anche di naturalità. Gli espositori arrivano da Inghilterra, Irlanda, Polonia, Francia, ma c'è anche tanta Italia.

Si diceva della bellezza non solo declinata al femminile e infatti sono tanti i prodotti rivolti ai maschietti fra creme-correttori e prodotti da barba: c'è anche un'azienda specializzata di Bologna, che dagli anni Trenta produce pennelli da barba, con un testimone che arriva oggi con Chiara alla quarta generazione: "Con alti e bassi, mode e tendenze che vanno e che vengono i nostri pennelli fortunatamente non stancano mai - racconta Massimo Rondelli, titolare insieme alla figlia della ditta Omega - e la qualità made in Italy è una garanzia. Da qualche anno poi, con la moda di barba e baffi questo oggetto piace moltissimo e noi lo abbiamo reso ancora più interessante nelle tante variabili".

Da Bologna alla Polonia per le maschere, che sono forse il prodotto di bellezza più di tendenza del momento. Karolina Kraus di "Beauty Face" ne racconta una gamma intera vantando l'unica mask al mondo fatta con le fibre di banana. Ma non solo "face": fra le novità le maschere per il collo, che si usano esattamente come quelle per il viso e agiscono su un punto debole soprattutto con il passare dell'età.

Ecco le novità più sfiziose direttamente dai padiglioni di Cosmoprof:

Le ciglia di carta di Rihanna

Da Bologna a Taiwan, con le ciglia che ha usato Rihanna per il video "Princess of China": sono di carta, bellissime e con disegni di ogni genere (fra cervi, fiori e farfalle), componibili e personalizzabile e soprattutto vistosissime. Si chiamano Paperself e la linea include anche dei tatuaggi temporanei da applicare un po' su tutto il corpo...un'alternativa simpatica e divertente a un accessorio estroso, davvero molto asian-style. Sono amatissime a Londra, dove il brand ha infatti la sua sede principale.

La start-up che usa il veleno di scorpione

Éyra cosmetics è unalinea natuale, vegana e gluten free, all’avanguardia e innovativa.Si basa sulle proprietà del veleno di scorpione, che aumenta lecapacità diassorbimento della pelle. Eyra Cosmetics è unagiovanestart up che propone prodotti assolutament unici per ilmercato. Hall14GP / Booth H/21

Formen: la CC cream per uomini

Formen adotta un approccio basato sulla soluzione dei problemi per la pelle maschile. I prodotti sono fatti per essere utilizzati in un modo che possano migliorare l’aspetto senza realizzare una trasformazione drastica. La CC cream Formen è il prodotto per correggere il colore grazie a pigmenti micro in capsulati che si adattano alle diverse tonalità della pelle.LaCC cream 6 in 1 è progettata per essere la soluzione più rapida e semplice per il consumatore. Hall 14 EG / Booth 47

I profumi da borsetta: eleganti, ricaricabili e di design

Dalla Svizzera Marc Stern, che punta ad essere un brand di successo nel mondo della profumeria con il suo nuovo concetto di "profuminomadi".Una linea completa di piccoli profumi portatili, personalizzabili e ricaricabili.

Le bottiglie sono piccole e i consumatori possono trasportarle ovunque, anche nella borsa durante i viaggi in aereo.

All'interno della bottiglia è presente una ricarica di profumo, una fiala di vetro da 10ml sviluppata esclusivamenteper Stern

I consumatori possono acquistare il maggior numero di ricariche che desiderano e cambiarle facilmente. È più di un profumo.È moda. È design. Bottiglie eleganti, moderne e di alta qualità. Hall14 / Booth D/18 -E/17

Temptua: il trucco aerografo

Temptua, dal Regno Unito una rivoluzione nel mondo del makeup: mette la potenza di un professionista nel palmo della mano. È il primodispositivo con aerografo cordless per una pelle perfetta senza sforzo.Le cartucce preriempite, accoppiate senza cavi, senza fili e senza necessità di pulizia,rendonoilTEMPTUAirilsistemaaerografopiùsempliceeveloce,eilvincitoredinumerosipremidibellezza.Latecnologiabrevettataconsentediutilizzaremenotruccoottenendounacoperturapiùomogeneaesfumatarispettoallatradizionaleapplicazionecolpennello.Èundispositivomulti-tasking,capacedistenderefondotinta,blush,illuminante,terra,colorepercapelliealtroancora,tuttoconilsemplicetoccodiunpulsante.

"Zuze&Friends": i cosmetici per i bimbi

E' il nuovo marchiocosmetico per bambini,che raccoglie le ultime tendenze dei prodotti cosmetici .I prodotti hanno formulazioni speciali che includono delicate ricette idratanti,testate ripetutamente per ottenere la soddisfazione e il benessere dei bambini durante e dopo il bagno.