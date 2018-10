Problemi alla spalla per caduta, Guccini salta evento al Festival di storia

Contrattempo per Francesco Guccini, convalescente da una caduta che gli avrebbe procurato un trauma alla spalla. Il cantautore 77enne starebbe bene, ma -secondo quanto riferisce l'Ansa- gli è stato sconsigliato di muoversi per non pregiudicare il percorso di convalescenza. Guccini doveva partecipare oggi a un dibattito nell'ambito della Festa internazionale della Storia, dove si parlava di giovani. L'università -che patrocina il festival- ha specificato che l'evento in questione è rinviato a data da destinarsi.