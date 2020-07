Esame di stato per gli psicologi a Bologna: “Dal governo Conte solo parole”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Ancora un nulla di fatto: il governo Conte continua a non dare risposte concrete agli studenti di Psicologia che da mesi protestano contro le modifiche all’esame di abilitazione professionale introdotte a causa dell’emergenza covid. Cambiamenti che, spiegano gli esaminandi, non fanno altro che rendere caotico, disomogeneo e sostanzialmente ingiusto questo passaggio fondamentale per l’ingresso nel mondo del lavoro. L’ultimo tentativo di mediazione con Alessandro Goracci, capo di Gabinetto del Governo Conte, si è concluso mercoledì 15 luglio senza alcun risultato: il Consiglio dei Ministri infatti ha deciso di non inserire alcuna modifica all’attuale modalità di esame all’interno del prossimo Dpcm. Si tratta del capitolo più recente di un percorso cominciato quattro mesi fa e che adesso è arrivato a radunare circa 10mila psicologi in tutta italia uniti in una protesta che nessuno sembra voler ascoltare. Dopo la manifestazione in piazza Montecitorio lo scorso 12 giugno, ci sono stati incontri con il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, e con rappresentanti del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. Tutto ciò che hanno ottenuto finora è un documento con alcune linee guida non vincolanti presentato dall’Ordine degli Psicologi e seguito da una nota del Ministero che invita gli atenei ad attenervisi. Eppure, spiegano i capo protesta del movimento spontaneo nato nelle ultime settimane, Patrick Fabbri e Davide Pirrone, “queste linee guida al momento vengono in larga parte ignorate. Non solo: il governo ci ha illuso con annunci e parole per poi abbandonarci, ma la sessione di esame iniziata giovedì (il 16 luglio, ndr) sta dimostrando che i nostri timori erano reali e che le criticità segnalate si stanno verificando. Prima del coronavirus il nostro esame di abilitazione consisteva in tre prove scritte più un colloquio orale. Per potervi accedere era necessario un tirocinio professionalizzante di 1000 ore distribuite in due semestri e si trattava di prove complesse e impegnative: una prima sulla psicologia generale, una seconda dedicata alla progettazione di un intervento e una terza incentrata sull’analisi di un caso clinico reale, seguite appunto dal colloquio orale sull’analisi del tirocinio e sulla conoscenza e capacità di applicazione del codice deontologico. Adesso, invece, tutto viene sostituito da un colloquio telematico di cui continuano a non essere chiare né le modalità né i tempi. Sostanzialmente ci apprestiamo ad affrontare un esame al buio, senza sapere a che tipo di prova andiamo incontro e senza poterci preparare in modo adeguato”.

A BOLOGNA. A Bologna uno dei casi più eclatanti. È stato previsto un incontro telematico preliminare nella mattina del 16 luglio, ma in molti non sono riusciti ad accedervi a causa di problemi tecnici sulla piattaforma online dell’università. Un malfunzionamento che rischia adesso di creare problemi anche per lo stesso colloquio d’esame telematico. “L’ufficio esame di Stato – hanno spiegato gli esaminandi - nega questa situazione di disagio, mentre l'help desk racconta una versione totalmente diversa. Ma sono tantissimi i candidati che non riescono ad aprire il link di collegamento e il personale purtroppo non sa come aiutarci perché l'ufficio esame di Stato continua a ribadire che le istruzioni tecniche sono quelle già date, a prescindere dalle problematiche emerse”.

LE RICHIESTE. “La nostra proposta - aggiunge Fabbri - era quella di fare ciò che si è fatto per medici e infermieri a seguito della pandemia, ovvero equiparare il tirocinio professionalizzante all’esame di Stato. Anche perché, dopo il decreto Lorenzin del 2018, la Psicologia ha acquisito a tutti gli effetti lo status di professione sanitaria. Ci è stato risposto che la cosa non è possibile, e allora abbiamo chiesto di poter svolgere il colloquio telematico secondo le modalità di quella che precedentemente era la prova orale, con la possibilità per i commissari di aggiungere domande sulla teoria, ma dando sostanzialmente per assodate le conoscenze oggetto delle prime tre prove scritte: materie e tematiche che, del resto, sono già state valutate ampiamente e ripetutamente durante tutto il percorso di studi universitari. È impensabile, infatti, l’idea di poter concentrare in una videochiamata di mezz’ora quattro prove così articolate senza che ne scaturisca un caos. Al momento, però, nessuno sembra volerci ascoltare, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.