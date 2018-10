Just eat | 25 ottobre - world pasta day

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Milano, 25 ottobre 2018 25 OTTOBRE - WORLD PASTA DAY BOLOGNA 2° IN CLASSIFICA DOPO ROMA CON 2.800 KG DI PASTA ORDINATI A DOMICILIO NEL 2018: TAGLIATELLE AL RAGÙ LE PREFERITE A livello nazionale la richiesta di pasta a domicilio cresce del +120% con oltre 20.000 kg ordinati nel 2018 Just Eat svela i trend in fatto di pasta città per città. Vincono le tradizioni regionali, ma anche specialità di altre città, a Bologna i tortelli toscani al ragù di cinghiale e le caserecce cacio e pepe È il portabandiera dell’Italia nel mondo e rappresenta la fantasia in cucina, con le tantissime varianti a disposizione: è la pasta! Nel giorno in cui si celebra a livello internazionale questo cibo, il 25 ottobre, Just Eat, l'app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, racconta la passione degli Italiani per questa specialità consegnata anche direttamente a casa! Un amore che cresce sempre di più, infatti dal 2017 il consumo registra +120% di richieste a livello nazionale, totalizzando oltre 20.000 kg ordinati che si esprimono in una predilezione per un piatto che sbaraglia la concorrenza: la carbonara in versione spaghetti! La specialità del centro Italia, le cui origini e varianti sono ancora oggetto di dibattito, ha tolto lo scettro che nel 2017 era retto fieramente dalla lasagna, che resta sul podio, ma al terzo posto. Da notare anche una importante trasformazione dei gusti degli Italiani, che fanno entrare in classifica la mitica pasta al forno, gli spaghetti alle vongole, i passatelli e la amatriciana, facendo scivolare invece dopo il decimo posto gli spaghetti allo scoglio e la gramigna con salsiccia! CLASSIFICA PASTE PIÚ ORDINATE 2018 1. Spaghetti alla carbonara ↑ 1 2. Tagliatelle al ragù ↑ 1 3. Lasagne ↓ 2 4. Tortellini alla panna = 5. Gnocchi alla sorrentina = 6. Penne all’arrabbiata = 7. Pasta al Forno – NEW! 8. Spaghetti alle vongole = 9. Passatelli – NEW! 10. Amatriciana – NEW! LA CLASSIFICA DELLE CITTÀ PIÚ GOLOSE 1. Roma 2. Bologna 3. Torino 4. Milano 5. Palermo 6. Napoli 7. Genova 8. Firenze 9. Trieste 10. Verona 11. Catania Dalla pasta ai condimenti: 200 kg di ragù e 50kg di pesto! Carbonara is the new black! È proprio il caso di dirlo, infatti a livello nazionale questo piatto batte tutti gli altri, soprattutto nella versione spaghetti, in un testa a testa con le penne, seguite poi da tagliatelle, tagliolini e bucatini. Ma ci sono altri dati che confermano l’amore per le specialità nazionali: i chili dei due tra i più famosi “sughi” italiani usati per condire i piatti di pasta ordinati a domicilio. Si parla infatti di oltre 200 kg di ragù usati da gennaio a giugno 2018 per condire i tipi di pasta preferiti, quali tagliatelle, lasagne e pasta al forno, e circa 50 chili di pesto per penne, trofie e linguine. Le preferenze per città Bologna e Roma, un testa a testa dal 2017 che dopo un anno vede il sorpasso della Capitale con oltre 3000 kg di pasta ordinati vs i 2800 del capoluogo dell’Emilia Romagna! E con quali gusti? A Roma vince la tradizione regionale con la carbonara, seguita dall’amatriciana, ma si strizza l’occhio anche ad altre regioni, ed è così che si adorano i cappelletti bolognesi e la pasta al pesto. A Bologna, campionessa nel 2017, primo posto per le tagliatelle al ragù, a breve distanza si trovano i tortellini alla panna e i mitici passatelli. Anche il Capoluogo emiliano “aguzza” però la forchetta per i piatti di altre regioni, come nel caso dei tortelli toscani al ragù di cinghiale e delle caserecce cacio e pepe. Passando a nord ovest, Torino, che ha avuto un grande impulso di crescita rispetto al 2017, affermandosi al terzo posto con quasi 1000 kg di pasta, preferisce le lasagne e... i più romani rigatoni cacio e pepe. E che dire della variante della lasagna con ragù di fassona? Se non qui, dove? Milano con 850 kg di pasta ordinati a domicilio richiede soprattutto una specialità dell’Emilia Romagna, ovvero le lasagne alla bolognese, seguite dalle penne all’arrabbiata, ma guarda anche ai piatti con sapore di mare, come spaghetti allo scoglio e penne al salmone. Gusti di mare che sposano anche gli ordini di Palermo (circa 600 kg di pasta), che passa dalle fettuccine alle vongole, variante top 2017 alle farfalle al salmone nel 2018 e fa spuntare in classifica anche gli anelletti al forno. A Napoli (oltre 550 kg di pasta) vince la pasta e patate con la provola, mentre tornando al Nord, Genova (circa 460 kg di pasta) fa contendere pesce e pesto! Se si scende a Firenze (300 kg di pasta) sono top negli ordini a domicilio i tagliolini e le pappardelle home made con sughi che vanno dai funghi al cinghiale. Carbonara e lasagne sono una conferma, ma si trovano tra i preferiti anche i pici alla chiantigiana, ribollita e pasta al pesto. A Trieste (200 kg di pasta) vincono gli gnocchi, ma ci sono anche i fusi istriani, e anche qui le preferenze si spostano in altre regioni con le orecchiette con le cime di rapa tra i primi 10 posti, la pasta alla grigia e i tortellini panna e prosciutto. A Verona (180 kg di pasta) boom di spaghetti con le vongole e lasagne, e per chiudere con il Sud, a Catania (170 kg di pasta) spopolano le casarecce alla Norma, ma anche i tortellini panna e prosciutto! I più golosi di pasta Per ora vincono gli uomini! Infatti la proporzione con le donne fa vincere i primi con 58% vs 42% e nel computo generazionale, la fascia 26-35 domina con il 30% delle richieste, seguita dagli adulti 36-45 con 22% e dai 18-25 con il 17%. Infine, la professione che ne consuma di più a domicilio è quella degli impiegati, (45%), seguita dai liberi professionisti (18%). 