I matrimoni nella città metropolitana di Bologna, le statistiche del 2018

Nella città metropolitana di Bologna i matrimoni tornano a crescere, seppure in modo poco marcato: nel 2018 sono stati infatti celebrati 2.808 matrimoni, in aumento del 3,6% rispetto al 2017. Negli ultimi anni, a partire dal 2010, il numero di nozze è comunque rimasto sostanzialmente stabile oscillando tra i 2.800 e i 3.000 circa all’anno.

L’aumento più marcato riguarda invece i matrimoni civili che sono passati dal 58,9% del 2010 al 73,3% del 2018 (+3,9% sul 2017).

Nel 2018 i matrimoni celebrati in civile (2.058) rappresentano dunque oltre i due terzi del totale mentre quelli religiosi sono solo 750. Per il 70% si tratta di primi matrimoni mentre per il restante 30% si tratta di nozze successive alla prima.

L’età media degli sposi al primo matrimonio è di 38,2 anni (in aumento sul 2017 quando ci si sposava in media a 37,9 anni) mentre le spose sono più giovani di quasi 4 anni (34,8 di media).

La maggior parte delle coppie (58,1%) sceglie un regime di separazione dei beni.

Interessante il capitolo delle coppie miste che rappresentano il 16,4% del totale: per la maggior parte si tratta di matrimoni nei quali lo sposo è italiano e la sposa straniera (11,9%) mentre nel 4,5% è il contrario. Un altro 6,1% di matrimoni ha gli sposi entrambi stranieri e il rimanente 77,5% entrambi italiani.

Negli ultimi 10 anni il numero assoluto di matrimoni misti è rimasto sostanzialmente stabile: erano 471 nel 2008 sono 460 nel 2018.

Giugno e settembre sono i mesi in cui ci si sposa di più (oltre 1.000 matrimoni si celebrano in questi due mesi).

Loiano è il comune in cui sono stati celebrati più matrimoni in termini relativi: 7,9 matrimoni su 1.000 abitanti. Vergato è quello in cui se ne sono celebrati meno: 1,6 matrimoni su 1.000 abitanti. La media metropolitana è di 2,8 matrimoni su 1000 abitanti, 2,4 quella del Comune capoluogo.





Gallery