Un nuovo Lidl in via Libia: nuovi posti di lavoro e un'area verde

Giovedì 13 dicembre Lidl inaugurerà un nuovo punto vendita a Bologna, si tratta del 6° punto vendita in città, dove è presente dal 1995, e del 53° in tutta la Regione. Dal punto di vista occupazionale, grazie all’apertura di questo nuovo supermercato, sono stati creati 18 nuovi posti di lavoro per un totale di oltre 200 persone complessivamente impiegate dall’Insegna nel bolognese.

Il taglio del nastro che sancirà l'avvio ufficiale dell'attività si terrà giovedì 13 dicembre alle ore 8:00

Il nuovo store di via Libia, che sviluppa un’area vendita di circa 1.300 metri quadrati, è frutto di un progetto di riqualificazione urbana dell’area occupata un tempo da un deposito di autobus. In linea con l’approccio “green” dell’Azienda, l’intero edificio è stato realizzato con una forte vocazione alla sostenibilità ambientale: è alimentato interamente da energia derivata da fonti rinnovabili, è dotato di un pannello fotovoltaico da 50 kW, è stato realizzato con materiali ecocompatibili e dispone di due postazioni per la ricarica di veicoli elettrici.

Lidl Italia, oltre al nuovo supermercato, ha realizzato anche importanti opere di urbanizzazione a favore della cittadinanza. Sono stati infatti realizzati una pista ciclopedonale, un nuovo impianto semaforico e un’area verde da 1.700 mq, creando così un polmone urbano per tutti.

Sugli scaffali del nuovo punto vendita l'Azienda offrirà un assortimento con più di 2.000 referenze per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti. Oltre l’80% degli articoli è Made in Italy, in particolare la linea Italiamo che rappresenta il meglio del patrimonio gastronomico del nostro Paese. Inoltre Lidl, da sempre impegnata per promuovere un agire sostenibile nei confronti della società e dell’ambiente, quest’anno propone per Natale uno speciale panettone solidale a marchio Deluxe. Un prodotto disponibile anche nel punto vendita di Bologna in via Libia e che permetterà a Lidl di donare per ogni panettone venduto un euro a Croce Rossa Italiana.