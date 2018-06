Piscina San Giovanni e Lega italiana fibrosi cistica Romagna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

L’estate 2018 in piscina a San Giovanni in Persiceto è all’insegna della solidarietà tra la LIFC - Lega Italiana Fibrosi Cistica Romagna, Sogese SCSD e Unione Polisportiva Persicetana. Dalla collaborazione di queste tre importanti realtà nasce Martino… Il bagnino! L’estate 2018 della piscina a San Giovanni in Persiceto inizia all’insegna della solidarietà. Dalla sinergia tra la gestione dell’impianto (Sogese scsd assieme a Unione Polisportiva Persicetana) e LIFC – Lega Italiana Fibrosi Cistica Romagna nasce Martino il bagnino. Il progetto di animazione e sensibilizzazione trasforma il martin pescatore, storica mascotte della LIFC, in un vero e proprio animatore a bordo vasca per le attività di intrattenimento. Martino il Bagnino sarà presente per tutta la stagione assieme alle nostre animatrici per far divertire grandi e bambini con giochi, baby dance e momenti di divertimento. In una spensierata domenica in piscina Martino richiama l’attenzione sulla fibrosi cistica affinché questa dolorosa condizione sia sempre più conosciuta e combattuta attraverso iniziative di solidarietà. Per sostenere le iniziative della LIFC sarà presto possibile acquistare direttamente in piscina i gadget di Martino appositamente creati dalla Trudi. Tutto il ricavato della vendita dei pupazzi in formato peluche e portachiavi sarà devoluto all’associazione. Sogese scsd è una società di gestione di impianti sportivi con esperienza quarantennale nelle attività in acqua e fuori dall’acqua. Nelle sue gestioni distribuite nella provincia di Bologna si occupa della conduzione tecnica di impianti natatori e sportivi in genere. Sviluppa inoltre progetti legati al benessere e al movimento con particolare attenzione al fitness in acqua, alla subacquea al nuoto. L’Unione Polisportiva Persicetana nasce negli anni cinquanta ed è tutt’ora un punto di riferimento per le attività sportive e ricreative del territorio di San Giovanni in Persiceto. È una delle società sportive con il maggior numero di soci della provincia di Bologna e vanta l’organizzazione di numerose attività con successi in competizioni internazionali in varie discipline. Ha una lunga storia di scuola nuoto a partire dai bebè di pochi mesi fino ad arrivare alle attività per la terza età passando anche dai corsi per ragazzi e adulti. La Lega Italiana Fibrosi Cistina - Romagna è una società Onlus con sede a Cesena che si occupa di sensibilizzare e diffondere informazioni relativamente a una malattia genetica terribile e relativamente rara come la fibrosi cistica. La LIFC si occupa di promuovere servizi che assicurino una corretta assistenza ai pazienti e alle loro famiglie, favorire l’informazione e la sensibilizzazione su tutte le tematiche riguardanti la malattia, sostenere la ricerca scientifica, creare eventi che sensibilizzino e creino informazione sulla malattia e permettano di raccogliere fondi. Questa iniziativa presso la piscina di San Giovanni si pone proprio questi obbiettivi. Simone Maggioreni 349 7764096 s.maggioreni@sogese.com Ufficio comunicazione Sogese SCSD

