Bologna, mini checkup ematologico gratuito nel centro Lifebrain di via Mazzini

Ogni anno in Italia si registrano oltre 370.000 nuovi casi di tumore (dati Associazione italiana di oncologia medica e Associazione italiana registri tumori). Di questi, circa il 10% sono tumori del sangue riconducibili a tre macro-gruppi: leucemie, linfomi e mielomi. Formulare una diagnosi per queste patologie, che colpiscono a tutte le età con un’importante incidenza nella fascia 0-45 anni, risulta complesso: i sintomi sono spesso poco specifici ed includono, ad esempio, stanchezza, perdita di peso e febbre. A livello diagnostico, dopo aver consultato il medico, gli esami del sangue rappresentano un primo importante passo, in particolare l'emocromo e gli indicatori del funzionamento di reni e fegato, danno informazioni utili: nella leucemia, infatti, il numero di globuli bianchi, globuli rossi e piastrine è alterato rispetto ai valori standard. Per questi motivi, il 21 giugno, in occasione della 14° esima edizione della Giornata Nazionale per la Lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma organizzata dall’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma), Lifebrain offre gratuitamente un mini checkup ematico che comprende le analisi di Emocromo, Ferritina e Sideremia: un primo e fondamentale passo nel processo di diagnostica di possibili patologie. In particolare, l’iniziativa promossa da Lifebrain, il più grande network di laboratori d’analisi con oltre 270 centri in Italia, coinvolgerà i 18 Centri di Lifebrain Emilia Romagna presenti nel territorio di Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. A Bologna: Laboratorio Analisi Residence Vittoria Via Mazzini, 150/2F 40138 Bologna (BO) L’AIL, La Giornata Nazionale e l’importanza della prevenzione Come ogni anno, il 21 giugno rappresenta un’occasione molto importante per aumentare il livello di consapevolezza e l’informazione sulla cura delle neoplasie ematologiche, un gruppo eterogeneo di tumori che colpiscono le cellule del midollo osseo, il sistema linfatico e il sistema immunitario. La giornata promossa dall’AIL, posta sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e che coinvolgerà 81 città italiane, mira così a condividere i progressi della Ricerca per essere sempre più vicini ai pazienti e alle loro famiglie attraverso iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi. L’iniziativa del 21 giugno rappresenta un esempio del crescente impegno di #Lifebrainperilsociale, in collaborazione con associazioni e realtà locali che hanno come fine ultimo quello della salute e della prevenzione, in tutti i suoi aspetti.