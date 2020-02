Coronavirus: quando è necessario indossare la mascherina

Dopo la conferma dell'arrivo del Coronavirus in Italia è partita la corsa all'acquisto di mascherine. E tanti si sono chiesti se sia necessario indossarla i questi giorni. Operatori sanitari a parte, la mascherina serve solo in casi determinati e ben specifici. Il ministero della Salute dà a tal proposito informazioni chiare e semplici. Vediamole insieme.

Coronavirus, la mascherina serve solo in alcune (poche) situazioni

Per prevenire il rischio di infezione da nuovo coronavirus è prioritario curare l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie. L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda d:

i indossare anche una mascherina solo se si sospetta di aver contratto il nuovo coronavirus e se si hanno sintomi quali tosse o starnuti

e se si hanno sintomi quali tosse o starnuti è consigliabile usare la mascherina se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.

è consigliabile usare la mascherina se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.

Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.

Inoltre, la mascherina non è necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie. Lo ripetiamo: la mascherina non è necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie

Come mettere correttamente la mascherina

Come devo mettere e togliere la mascherina? Ci sono indicazioni molto precise da seguire, altrimenti non serve a nulla o quasi indossarla.

Ecco come fare se si decide di indossare la mascherina perché si sospetta di aver contratto il nuovo coronavirus e se si hanno sintomi quali tosse o starnuti:

prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica

copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto

evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani

quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso

togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.

Numeri verdi regionali attivi per l'emergenza Nuovo Coronavirus:

Campania : 800 90 96 99

: 800 90 96 99 Emilia-Romagna : 800 033 033

: 800 033 033 Friuli Venezia Giulia : 800 500 300

: 800 500 300 Lazio : 800 11 88 00

: 800 11 88 00 Lombardia : 800 89 45 45

: 800 89 45 45 Marche : 800 93 66 77

: 800 93 66 77 Piemonte : 800 333 444

: 800 333 444 Provincia autonoma di Trento : 800 86 73 88

: 800 86 73 88 Toscana : 800 55 60 60

: 800 55 60 60 Trentino Alto Adige : 800 751 751

: 800 751 751 Umbria : 800 63 63 63

: 800 63 63 63 Val d’Aosta : 800 122 121

: 800 122 121 Veneto: 800 46 23 40

Attenzione:

Attualmente sembra che il nuovo coronavirus possa sopravvivere sulle superfici solo per alcune ore: per evitare il contagio di oggetti e superfici degli ambienti domestici è quindi sufficiente utilizzare dei semplici disinfettanti, come quelli a base di alcol o di candeggina. Se si passa molto tempo fuori casa, può essere utile anche portare sempre con sé delle salviette igienizzanti o munirsi di disinfettanti specifici.

Ricorda che se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria devi contattare il numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della Salute (anche il 112 in Lombardia) senza andare prima in ospedale o dal medico.