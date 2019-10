Case della Salute in Appennino: arriva la segnaletica pensata per tutti

Nelle case della Salute del Distretto dell'Appennino a fianco alla segnaletica tradizionale, dal 2 ottobre se ne troverà anche una prodotta secondo i principi della 'comunicazione aumentativa.

A informare i cittadini è una nota dell'Ausl, che spiega: "Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) è il termine usato per descrivere tutte le modalità che possono facilitare e migliorare la comunicazione delle persone che hanno difficoltà ad utilizzare i più comuni canali comunicativi, soprattutto il linguaggio orale e la scrittura, ed è strumento di inclusione sociale ma anche pareggiatore di opportunità e conoscenza, perché fornisce uguale possibilità di comunicazione e di coinvolgimento attivo della persona, garantendo il diritto alla comunicazione e alla comprensione del testo scritto".



Da questi presupposti la cooperativa LibertasAssistenza ha condotto un laboratorio di scrittura con un gruppo di ragazzi, seguiti in percorsi di autonomia e di orientamento al lavoro, e ha realizzato un progetto di Casa della salute accessibile basato sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa. E il progetto verrà presentato domani, 2 ottobre, alle 9 al Centro Sociale Polivalente Franco Nanni in Via Fornaci 343/H a Vergato.