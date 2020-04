Cure urgenti e visite odontoiatriche in quarantena: come e dove a Bologna

In piena emergenza sanitaria Covid-19 numerosi problemi sono legati alle visite mediche, molte delle quali rimandate a data destinarsi ma per chi ha bisogno di cure odontoiatriche ci sono delle prestazioni tutti i giorni.

Ospedale Maggiore

Nel dettaglio, così come riporta l'Ausl sulla pagina online dedicata all'ente, le visite urgenti odontoiatriche e le prestazioni in urgenza sono garantite all'Edificio L dell'ospedale Maggiore:

tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 18, sia ad accesso diretto sia come visite urgenti prenotabili a CUP

il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 13 con accesso diretto

All'Ospedale Maggiore è disponibile anche un servizio telefonico - 051.3172719 - attivo dal lunedì al venerdì orario 9-11 per dare risposta a persone con apparecchi protesici o ortodontici, in difficoltà, in questo particolare periodo, anche a causa della chiusura degli studi odontoiatrici privati.

Dopo una consulenza telefonica , l'odontoiatra potrà comprendere le esigenze della persona e decidere, in base ai bisogni rilevati, se effettuare una consulenza a casa dell'assistito.

Bellaria

Le visite urgenti odontoiatriche e le prestazioni urgenti per le persone con disabilità e con vulnerabilità sanitaria grave sono erogate al Padiglione Tinozzi del Bellaria previo contatto telefonico allo 051 622 5882 , dalle 8.30 alle 17, dal lunedì al venerdì.

Al Bellaria possono presentarsi anche urgenze di pazienti seguiti nel Distretto di San Lazzaro per problemi ortodontici, protesici o altre prestazioni urgenti per contiguità territoriale previo contatto telefonico allo 051 6225882.

Porretta

Prestazioni odontoiatriche urgenti vengono fornite anche all'ospedale di Porretta previa prenotazione CUP urgente.

Maxillo facciale



Le visite urgenti maxillo facciali vengono erogate attraverso prenotazione CUP come visite urgenti dal lunedi al venerdi, all'ambulatorio L 32 dell'ospedale Maggiore.