Nella centrale 118 del Maggiore: da ottobre porte aperte ai cittadini | VIDEO

Da sempre al centro di un sistema aperto alla collaborazione dei cittadini, in grado di diventare soccorritori per aumentare la tempestività e quindi l'efficacia degli interventi, la centrale apre le porte il 6 e il 20 ottobre.

Sarà così possibile assistere in diretta a 'Una giornata di ordinaria emergenza', toccando con mano le tecnologie di geolocalizzazione, i sistemi e le procedure di allerta dei mezzi di soccorso e dei 'First responder', i volontari addestrati alle manovre rianimatorie in rete con la centrale grazie all'App Dae RespondER.

Con l'App, per esempio, è possibile contribuire alla mappatura dei defibrillatori semiautomatici: prima si interviene, prima si salva una vita.

Nel 2017 sette persone con arresto cardiaco sono state defibrillate da cittadini comuni, come i tassisti, e poi trasportate all'Ospedale dopo l'intervento del 118.