20 anni di '50 special': il "giro sui colli bolognesi" entra nella Lonely Planet

C'erano una volta i LunaPop e il loro frontman Cesare Cremonini. Un brano d'esordio esplosivo "50 special" (dall'album Squerez) che compie 20 anni nel 2019.

Ma quant'è bello andare in giro per i colli bolognesi" ora è anche una proposta della Lonely Planet su Bologna, uscita in autunno.

"Mia mamma, esasperata dal mio continuo pensare alle canzoni, (mancavano due mesi alla maturità..), mi ruppe la chitarra sulla schiena. Allora andai al pianoforte e mi uscì dalle dita... " Così racconta le origini della canzone Cremonini che ha appena concluso il tour 2018 sold out, con tre date in città. (GUARDA IL VIDEO)

