Aeroporto, ampliamento va avanti: sì a progetto

La Conferenza dei servizi dà il via libera al nuovo masterplan dell'Aeroporto di Bologna. La procedura, promossa da Enac per l'aggiornamento ddel piano di sviluppo dello scalo 2016-2030, si è conclusa oggi con il parere favorevole della Conferenza dei servizi con prescrizioni degli enti di livello statale e territoriale.

"Gli interventi di sviluppo infrastrutturale inclusi nel masterplan dell'aeroporto bolognese saranno progettati e realizzati, supportando lo sviluppo ed i livelli di servizio dello scalo con soluzioni tecniche e tempistiche tali da assecondare i trend di crescita del traffico e la piena sostenibilità, nel rispetto delle prescrizioni del decreto Via e degli atti ed accordi attuativi di livello territoriale", assicura la società di gestione del Marconi.

Il masterplan prevede la realizzazione per fasi di una serie di interventi, a cominciare dall'ampliamento del terminal passeggeri, che comporterà un aumento delle superfici di oltre 20mila metri quadrati, la realizzazione di un parcheggio multipiano con 2mila posti auto aggiuntivi e una fascia boscata di circa 40 ettari a nord dello scalo per l'assorbimento di anidride carbonica e altre opere di compensazione e mitigazione ambientale.

Il via libera di oggi "costituisce un passaggio amministrativo essenziale per il processo di sviluppo dell'Aeroporto di Bologna ed è il risultato della fattiva collaborazione tra ministero dei Trasporti, Enac, ministero dell'Interno, ministero dell'Ambiente, Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna e Comune di Calderara di Reno", fa sapere lo scalo.

"La conclusione positiva dell'iter del masterplan rappresenta un passaggio molto importante per l'Aeroporto di Bologna che per volumi di traffico è oggi uno dei principali scali italiani. Gli interventi infrastrutturali che verranno realizzati, sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale, porteranno a un ulteriore miglioramento dell'efficienza dello scalo con il conseguente effetto positivo sulla qualità dei servizi resi ai passeggeri", commenta il presidente do Enac Nicola Zaccheo. (Vor/ Dire)