Cercare un lavoro, guida pratica per richiedenti asilo | VIDEO

L'esempio di Adam

"ORIENTA – Strumenti di orientamento al lavoro per richiedenti asilo” è pensato per supportare richiedenti asilo, rifugiati e migranti nella ricerca di lavoro in Italia e suggerire alcune buone pratiche per una ricerca mirata ed efficace.

Attraverso la storia di Adam, un ipotetico richiedente asilo in cerca di un’occupazione, vengono illustrate nel video due possibili modalità di ricerca lavoro: una poco funzionale, l’altra invece ben strutturata.

E' un progetto della Soc. Coop. Soc. Abantu, finanziato dalla Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi) - Otto per Mille 2016, e prodotto dalla Soc. Coop. Soc. Lai-momo di Sasso Marconi, Bologna

Oltre a quella in italiano, sono state realizzate nove versioni: inglese, francese, arabo, urdu, bengalese, bambara, mandinka, fula e wolof.