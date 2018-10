Ecco il car sharing elettrico TPER / VIDEO

Corrente, il car sharing 100 % elettrico a flusso libero, arriva in città dal 27 ottobre. Il costo sarà inizialmente di 20 centesimi al minuto, tariffa di lancio in vigore fino al 31 dicembre. Poi, dal 2019, passerà a 25 centesimi al minuto; ma per gli abbonati Tper la tariffa sarà bloccata a 20 centesimi anche nel 2019.

Da lunedì 8 ottobre saranno aperte le iscrizioni, gratuite e senza vincoli. Chi lo fa entro il 26 ottobre avrà in regalo 15 minuti di guida omaggio. Le auto, 120 fino a pasqua e poi 240, circoleranno già da oggi per l'ultima fase di test.

L'area di operatività del servizio copre 45km, ovvero serve tutti i quartieri della città e si spinge oltre il centro: zona Barca, Lame, Bolognina, Corticella, Croce Coperta, Pilastro, Scandellara, Fossolo, Murri.

Come funziona CorrenTe

Basta scaricare l'app sul proprio smartphone, si prenota la macchina e dal momento della prenotazione si hanno 15 minuti per raggiungere l'autovettura senza alcun costo. Effettuata la corsa, il pagamento avviene tramite carta di credito.

I parcheggi sono gratuiti sia sulle strisce blu che su quelle bianche e, ovviamente, nei posti auto riservati ai car sharing (piazza Medaglie d'oro, largo Nigrisoli, via Pizzardi, via Riva Reno, piazza Liber Paradisus, via Garavaglia, piazza Roosevelt, piazza del Baraccano, piazza Porta Saragozza, Lunetta Gamberini, via Irnerio, via Codivilla).

Corrente viaggia nelle Ztl e sulle corsie preferenziali e le auto hanno un'autonomia di circa 300 km.

La ricarica, infine, non è un problema dell'utente: ci pensano gli operatori che monitorano in tempo reale l'autonomia residua di ogni vettura. Così da non rendere prenotabili le auto scariche che, prima del rifornimento elettrico, non saranno visualizzabili sull'app.