Rubano 200 metri di cavi elettrici, una strada resta completamente al buio

Rubano duecento metri di cavi elettrici e una strada resta completamente al buio: è successo a Crespellano l’altra notte, scatenando la dura reazione del sindaco , Daniele Ruscigno. Appresa la notizia, il primo cittadino ha commentato il furto con un lungo post su Facebook, in quanto, adesso, la via che porta alla scuola e alla palestra sono senza illuminazione .

“Nei giorni scorsi - ha scritto il sindaco sulla sua pagina social - qualcuno che non ha nessuna idea di cosa vogliano dire concetti come bene comune, partecipazione e civiltà, o qualcuno che ha in mente di commettere qualche reato, ha pensato bene di rubare 200metri di linea elettrica che serviva per illuminare i quattro pali di via Calamandrei a Crespellano.La strada che porta alla scuola e alla palestra è al buio, e servirà qualche giorno per il completo ripristino”.

Immediatamente si è scatenata la reazione dei cittadini, che chiedono più video sorveglianza in tutto il territorio.