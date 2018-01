I "cinni del cortile", 40 anni dopo si ritrovano in un film: "E' stato bellissimo" - VIDEO

Una pellicola per tornare a essere i "cinni" del cortile che si divertivano con poco o niente, giocando per le strade della Bolognina con una cinepresa

Era il 1976 quando un gruppo di "cinni" della Bolognina, precisamente nell'isolato tra via Zampieri e via Di Vincenzo, decise di realizzare un corto prendendo spunto da un fumetto, Capitan Kluz appunto. Oggi, a più di quarant'anni di distanza, quei ragazzi hanno deciso di fare un sequel di quel corto per tornare a essere i cinni del cortile che si divertivano con poco o niente, giocando per le strade della Bolognina con una cinepresa e una pellicola Super8 comprata con poche lire.

'Questo lungometraggio si propone come profondo atto d'amore verso Bologna - affermano i protagonisti - la città in cui i 'cinni' sono nati e cresciuti, ma soprattutto verso l'idea stessa di adolescenza, il tempo in cui si vive il presente, dove il futuro semplicemente non esiste'.

Stefano Folletti (regista e interprete); Lorena Grattoni, Gabriele Giardini, Sergio Ragoni, Arturo Carelli (interpreti); Roberto Tomesani (fotografia e interprete). Il fim sarà proiettato al Galliera il 16 e il 22 gennaio alle 21. (Prima proiezione sold out).