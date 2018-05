A zig zag con l'auto per le strade di Porretta: è ubriaco fradicio

Carabinieri della Stazione di Lizzano in Belvedere hanno denunciato un 52enne italiano per guida sotto l’influenza dell’alcool. E’ successo alle ore 18:40 di sabato, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale che i Carabinieri stavano facendo in via Mazzini a Porretta Terme.

Alla vista di una Fiat Panda che stava transitando con un’andatura lenta, discontinua e potenzialmente pericolosa per gli altri utenti della strada, i militari hanno capito subito che l’automobilista era talmente ubriaco da non rendersi conto di quello che stava facendo. Ipotesi che sono state confermate dalle analisi del sangue cui il soggetto è stato sottoposto subito dopo il controllo presso una struttura sanitaria: 2,77 g/l, cinque volte il limite consentito.