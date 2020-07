Zola Predosa dice grazie a tutti gli operatori sanitari

"Zola vi dice grazie". Questo, fa sapere il Comune bolognese di Zola Predosa, il titolo dell'evento "pensato per ringraziare chi più di tutti si è messo al servizio della comunità durante l'emergenza Coronavirus, vale a dire medici, infermieri e tutto il personale sanitario, dipendente e volontario".

Alle 20.30 di domani si terrà quindi, in piazza della Repubblica, un'iniziativa dedicata proprio al personale sanitario residente a Zola Predosa, organizzata con la collaborazione della Proloco di Zola e il patrocinio della Regione e dell'Ausl di Bologna. Durante la serata interverranno il sindaco Davide Dall'Omo, l'assessore comunale alle Politiche sanitarie, Daniela Occhiali, l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, e la direttrice del Distretto sanitario Reno-Lavino-Samoggia, Fabia Franchi.

L'evento, spiegano Dell'Omo e Occhiali, è stato organizzato perché "nei mesi che abbiamo alle spalle e ancora in questi giorni, le donne e gli uomini del nostro Sistema sanitario hanno dato prova di straordinaria dedizione, sacrificio e attaccamento al lavoro, combattendo in prima linea contro una pandemia che non ha ancora del tutto cessato di dispiegare i suoi effetti". Da qui la decisione di organizzare "un momento di ringraziamento pubblico per offrire un riconoscimento istituzionale a chi ha dato il suo contributo al superamento della fase più critica dell'emergenza". Alla serata sono quindi invitati "gli operatori sanitari, Gvs (Gruppo volontario di soccorso) Vallelavino e i volontari in ambito sanitario residenti o operanti a Zola Predosa", che dovranno contattare la segreteria del sindaco per segnalare la propria partecipazione. Dopo gli interventi istituzionali, infine, è previsto un momento musicale con l'esibizione del trio Colors of music (arpa, sax e percussioni). (Dire)