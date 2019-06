Lavori sulla A1: chiuso per 5 notti allacciamento A1-A11

Sull'autostrada cinque notti consecutive di chiusura dell'allacciamento A1-A11 sulla Milano-Napoli, per lavori di manutenzione, previsti in orario notturno. L'interruzzione avverrà nelle notti di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 giugno.

Per chi proviene da Bologna e da Firenze sarà chiuso il ramo che collega la A1 Milano-Napoli alla stazione autostradale di Firenze ovest, sulla A11 Firenze-Pisa nord, con orario 22-6. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di uscire alla stazione autostradale di Firenze nord e percorrere il raccordo autostradale che da Firenze nord immette sulla A11 Firenze-Pisa nord, in direzione di Firenze Peretola.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite la App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple e sul sito Autostrade.it. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.