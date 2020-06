Incendio e fuoriuscita di gasolio, doppio intervento dei vigili del fuoco in A14

Un autoarticolato con il serbatoio danneggiato e un camion con un principio di incendio al rimorchio hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco in mattinata sulla A14. Il primo episodio è andato in scena in corrispondenza dell'uscita San Lazzaro in direzione Sud: dal rimorchio, che trasportava fortunatamente acqua minerale, ha cominciato a divampare un piccolo incendio, probabilmente conseguenza di un malfunzionamento.

Nel secondo caso, registratosi qualche ora prima, è stata la motrice di un mezzo a perdere una copiosa parte di gasolio, mentre percorreva il tratto di A14 dalla Romagna fino alla congiuzione con l'A13. Sul posto in questo caso il nucleo Nbcr, per il travaso della restante parte del carburante, mente il personale della polizia stradale e di autostrade si è occupato della gestione del traffico.