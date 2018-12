Abusi sessuali sulla nipote di sei anni, condannato nonno-orco

Un settantenne è stato condannato dal Gup del tribunale a otto anni di carcere per abusi sessuali sulla nipote minorenne. La notizia è riportata da Il Resto del Carlino. L'uomo, agli arresti dall'inizio dell'anno, ha ammesso le proprie responsabilità e ha chiesto e ottenuto il giudizio con rito abbreviato. La famiglia è residente nella Bassa.

Secondo quanto ricostruito, gli abusi sulla nipotina andavano risalirebbero ad almeno un anno e mezzo fa. L'anziano avrebbe approfittato dei momenti in cui la piccola era affidata ai nonni paterni per commettere gli abusi. Sarebbero poi state le confidenze della bambina con la baby-sitter a fare emergere il quadro agghiacciante. Di qui la denuncia e le indagini-lampo della Squadra Mobile. Ora l'uomo è in carcere a Modena.