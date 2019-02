Accoltellamento in via Petroni, trovata l'arma: mistero sul movente

Sono stabili le condizioni del ragazzo di 28 anni accoltellato ieri sera in via Petroni. L'uomo è ora ricoverato al Maggiore di Bologna con una ferita all'addome, giudicata di media gravità. Sui fatti, avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri e ai quali hanno assistito diversi testimoni sta ora indagando la Squadra mobile della Polizia.

E' stata ritrovata intanto l'arma che molto probabilmente è stata usata per ferire il 28enne: si tratta di un coltello, che l'aggressore ha lasciato vicino a in cassonetto mentre fuggiva dal luogo dell'accoltellamento, lungo via Petroni direzione Piazza Aldrovandi.

Non ancora chiariti i motivi dell'aggressione: la stessa vittima ha dato versioni discordanti su quanto accaduto e se conoscesse o meno i suoi aggressori.